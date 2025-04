Utrujeni princ Harry priznal, da so se uresničili njegovi najhujši strahovi

Princ Harry se je v minulih dneh znova mudil na sodišču v Londonu, kjer so obravnavali primer, v katerem se bori, da bi umaknili prepoved varovanja njegove družine v Veliki Britaniji, ki bi bila financirana iz državnega proračuna, ki sicer pripada članom kraljeve družine, sam pa je to pravico z umikom s položaja in selitvijo v Kalifornijo izgubil.

Princa Harryja še vedno skrbi pomanjkljivo varovanje, ki ga je od leta 2020 deležna njegova družina. 40-letnik se je pred dnevi znova pojavil na sodišču v Londonu, kjer je preživel cela dva dneva, v dvorani pa so razpravljali, ali je njegova družina upravičena do varovanja, ki pripada članom kraljeve družine, katere opravljanju dolžnosti sta se s soprogo Meghan Markle pred petimi leti odpovedala in se preselila v Združene države Amerike.

Princ Harry ob odhodu s sodišča v Londonu. FOTO: Profimedia icon-expand

"Moji najhujši strahovi so se uresničili s pravnim razkritjem v tem primeru, kar je res žalostno," je po prihodu s sodišča povedal Harry in dodal, da se počuti izčrpanega in utrujenega. Najmlajši sin kralja Karla III. se je na višjem sodišču pritožil na predhodno sodbo, v kateri so dovolili, da vlada umakne varovanje njegove družine, ko je ta v Veliki Britaniji, saj stroške krijejo davkoplačevalci. Medtem ko je bil princ v domovini, pa je vojvodinja Susseška odpotovala v New York, kjer jo je spremljala močno okrepljena varnostna ekipa štirih vozil. 43-letnica si je v Velikem jabolku ogledala predstavo na Broadwayu, kot je za Page Six povedal eden od uličnih fotografov, pa je bilo njeno varovanje vse kaj drugega kot običajno.

"Bilo je absolutno nenormalno, pretirano in preveč," je dejal ulični fotograf, vir, ki je bil prisoten na predstavi, pa je dodal: "Noro je, če mesto plačuje za to, če pa newyorška policija ni bila tam po dolžnosti, pa ne bi smeli uporabljati varnostnih luči. Nekdo mora plačevati za te stvari." Zakonca sta v preteklih letih že izrazila zaskrbljenost zaradi pomanjkljive varnosti, ki jima je na voljo, odkar sta zapustila Združeno kraljestvo. Maja 2023 sta med obiskom New Yorka doživela, kakor sta sama opisala, divji lov po ulicah mesta, kjer so jima v avtomobilih sledili ulični fotografi in bi se skoraj končal tragično. Fotografi so njune trditve zavrnili in jih označili za pretirane.