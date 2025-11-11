Svetli način
Tuja scena

Uživala sta na romantičnem zmenku, ko ju je presenetil Messi

Barcelona, 11. 11. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
6

Med romantičnim zmenkom na barcelonskih ulicah se je mimo para sprehodil Lionel Messi s svojo varnostno službo. "To je tip zmenka, na katerega bi tudi jaz šel," se je v komentarjih pošalil eden od uporabnikov.

Par, ki je užival v romantičnem večeru v Barceloni, je doživel presenečenje, ki si ga bo najverjetneje zapomnil do konca življenja.

Na posnetku, ki sta ga objavila na družbenih omrežjih, je namreč videti, kako se objameta, poljubita in sta vidno dobre volje. Dekle ob tem v rokah drži ogromen šopek. 

V trenutku, ko sta se želela poljubiti še drugič, pa sta ugotovila, da se je mimo njiju s svojimi varnostniki sprehodil argentinski nogometni as Lionel Messi. "To je tip zmenka, na katerega bi tudi jaz šel," se je v komentarjih pošalil eden od uporabnikov.

Nogometaš sicer velja za največjo legendo španskega nogometnega kluba Barcelona. Pred dvema dnevoma se je, potem ko je pred leti zapustil Barcelono, vrnil na prizorišče svojih največjih uspehov. Tam, kjer je nekoč čaral, si je ogledal prenovljeni Camp Nou.

lionel messi zmenek nogometaš
Zaljubljena Maja Šuput in sanjski Šime Elez skupaj v Dubaju

KOMENTARJI (6)

mentorhercul
11. 11. 2025 09.58
ccccc
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
11. 11. 2025 09.34
Ona je dobila rože. On pa Messija. 😏
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
11. 11. 2025 09.30
+2
Ne razumem kaj je point članka. Pa kaj, če je šel eden slavnih mimo? Saj ni šel le mimo njiju, še 100 drugih je šlo mimo...
ODGOVORI
2 0
mojcd
11. 11. 2025 09.01
+5
V hipu je pozabil nanjo
ODGOVORI
6 1
Klobasazulu
11. 11. 2025 09.00
+6
kok bedna je postala druzba...
ODGOVORI
6 0
Spijuniro Golubiro
11. 11. 2025 09.00
+4
Ma čudovito
ODGOVORI
4 0
