Uživala sta na romantičnem zmenku, ko ju je presenetil Messi

Par, ki je užival v romantičnem večeru v Barceloni, je doživel presenečenje, ki si ga bo najverjetneje zapomnil do konca življenja.

Na posnetku, ki sta ga objavila na družbenih omrežjih, je namreč videti, kako se objameta, poljubita in sta vidno dobre volje. Dekle ob tem v rokah drži ogromen šopek.

V trenutku, ko sta se želela poljubiti še drugič, pa sta ugotovila, da se je mimo njiju s svojimi varnostniki sprehodil argentinski nogometni as Lionel Messi. "To je tip zmenka, na katerega bi tudi jaz šel," se je v komentarjih pošalil eden od uporabnikov.

Nogometaš sicer velja za največjo legendo španskega nogometnega kluba Barcelona. Pred dvema dnevoma se je, potem ko je pred leti zapustil Barcelono, vrnil na prizorišče svojih največjih uspehov. Tam, kjer je nekoč čaral, si je ogledal prenovljeni Camp Nou.