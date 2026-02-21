Naslovnica
Tuja scena

'V 12 letih dela za kraljico nisem zaznala, da bi med otroki delala razlike'

London, 21. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Kraljica Elizabeta II.

Nekdanja kraljičina tiskovna predstavnica Ailsa Anderson se je dotaknila govoric o domnevno najljubšem sinu pokojne kraljice Elizabete II., princu Andrewu. Poudarila je, da v dvanajstih letih dela ob monarhinji ni bilo zaznati posebne naklonjenosti ali izpostavljanja katerega od njenih otrok. Ob tem je poudarila, da razsežnost obtožb proti Andrewu v povezavi z Epsteinom v tistem času še ni bila povsem razkrita in razumljena.

Nekdanja tiskovna predstavnica kraljice Elizabete II. je spregovorila o vezi pokojne monarhinje z njenim drugim sinom Andrewom Mountbatten-Windsorjem, potem ko so bile po njegovi nedavni aretaciji ponovno vse oči uprte v kraljevi dvor.

Kraljeva družina
Kraljeva družina
FOTO: Profimedia

Ailsa Anderson, ki je med letoma 2001 in 2013 opravljala položaj kraljičine tiskovne predstavnice, se je za BBC dotaknila govoric, ki so namigovale, da je bil nekdanji princ kraljičin najljubši sin. "Mediji sicer trdijo, da je bil njen najljubši sin, a v dvanajstih letih dela ob pokojni kraljici nikoli nisem zaznala, da bi med svojimi otroki kogarkoli posebej izpostavljala, zato tega ne morem potrditi."

Andrewa so v četrtek, na njegov 66. rojstni dan, v dopoldanskih urah aretirali in ga odpeljali iz njegovega doma. Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, v uradni izjavi za javnost pa so potrdili, da je bil pridržan in v priporu. Po 12 urah pridržanja so ga izpustili na prostost. V večernih urah se je tako vrnil na posestvo Sandringham, kjer je prebival po selitvi z gradu Windsor.

Princ Andrew zapustil policijsko postajo

Zatrdila je, da celotna slika domnevno neprimernega ravnanja princa Andrewa ter njegovega odnosa z Jeffreyjem Epsteinom v času njenega službovanja v kraljevi hiši ni bila v celoti razumljena. Ailsa je dejala: "Seveda se je ta zgodba začela leta 2010. O celotnem obsegu obtožb proti Andrewu takrat nismo vedeli toliko kot zdaj. Nismo vedeli za elektronska sporočila med njim in Epsteinom, zato šele zdaj odkrivamo celoten obseg zadeve. Ko je bila pokojna kraljica še živa, nismo vedeli niti polovice."

Prvi odziv kralja Karla: Zakon moramo spoštovati

Na nastalo situacijo se je javno odzval tudi njegov brat, kralj Karel III. "Z globoko zaskrbljenostjo sem izvedel novico o Andrewu Mountbattenu-Windsorju in sumu kršitve javne funkcije. Na vrsti je celosten, pošten in pravilen postopek, s katerim se bo to vprašanje preiskalo na ustrezen način in s strani ustreznih organov," so sporočili iz Buckinghamske palače.

Princ Andrew aretacija Kraljica Elizabeta II. Kralj Karel III. kraljeva družina

Princ Harry pomoč za spravo z bratom iskal tudi pri mediatorju

Kralj Karel III. po bratovi aretaciji obiskal teden mode v Londonu

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abmam
21. 02. 2026 08.11
Slabo mi postane ob teh parazitih.
Odgovori
0 0
bibaleze
