'V 12 letih dela za kraljico nisem zaznala, da bi med otroki delala razlike'

Nekdanja tiskovna predstavnica kraljice Elizabete II. je spregovorila o vezi pokojne monarhinje z njenim drugim sinom Andrewom Mountbatten-Windsorjem , potem ko so bile po njegovi nedavni aretaciji ponovno vse oči uprte v kraljevi dvor.

Ailsa Anderson, ki je med letoma 2001 in 2013 opravljala položaj kraljičine tiskovne predstavnice, se je za BBC dotaknila govoric, ki so namigovale, da je bil nekdanji princ kraljičin najljubši sin. "Mediji sicer trdijo, da je bil njen najljubši sin, a v dvanajstih letih dela ob pokojni kraljici nikoli nisem zaznala, da bi med svojimi otroki kogarkoli posebej izpostavljala, zato tega ne morem potrditi."

Andrewa so v četrtek, na njegov 66. rojstni dan, v dopoldanskih urah aretirali in ga odpeljali iz njegovega doma. Organi pregona so ga aretirali na podlagi suma zlorabe javne funkcije, v uradni izjavi za javnost pa so potrdili, da je bil pridržan in v priporu. Po 12 urah pridržanja so ga izpustili na prostost. V večernih urah se je tako vrnil na posestvo Sandringham, kjer je prebival po selitvi z gradu Windsor.