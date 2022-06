V 19. letu umrl ameriški igralec Tyler Sanders

''Tyler je bil talentiran igralec s svetlo prihodnostjo,'' je za NBC News povedal Tapia in dodal: ''Prihaja iz čudovite družine, zato prosimo, da v teh težkih časih spoštujete njihovo zasebnost.'' V svoji karieri se je pojavil v številnih serijah, med letoma 2019 in 2020 tudi v Just Add Magic: Mystery, kar mu je prineslo nominacijo za prestižno nagrado emmy. Pojavil se je tudi v kriminalni tv seriji The Rookie ter v Bojte se živih mrtvecev, ki je sestrska serija priljubljene izvirne nadaljevanke.