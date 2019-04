V 24 urah odšla domov bogatejša za pol milijona: njena urna postavka znašala 20.000 evrov

Najbolje plačana manekenka, 23-letna Kendall Jenner , se je nedavno mudila v Sydneyju, kamor je prispela na povabilo ene najprestižnejših trgovin z luksuznim nakitom in modnimi dodatki, Tiffany & Co. Trgovinska veriga je tam odprla novo poslovalnico, na odprtju pa se je trla množica ljudi, ki so se poleg ogleda luksuznih kolekcij nadejali fotografiranju z ameriško resničnostno zvezdnico iz klana Kardashian-Jenner .

23-letnica je na odprtje trgovine prispela s svojo vizažistko Mary Phillips in oblikovalko pričesk Jen Atkin. Za nekajurno navzočnost in sprehod po črni preprogi je po poročanju Daily Telegraphaprejela vsaj pol milijona dolarjev ali več – kar pa je za Jennerjevo pravzaprav popolnoma normalno plačilo. To obenem pomeni, da je njena 'urna postavka' znašala dobrih 20.000 evrov, kar je več, kot na letni ravni zasluži slovenski delavec z minimalno plačo. Leta 2018 je samo zaradi sodelovanja z blagovnimi znamkami, kot so Adidas, Calvin Klein in Estée Lauder, v 12 mesecih zaslužila več kot 20 milijonov dolarjev, del bogastva pa si je nabrala tudi s sponzorskimi objavami na Instagramu, na katerem ima več kot 100 milijonov sledilcev.