V 28. letu starosti je umrl obetavni avstralski igralec

27-letni igralec Harry Hains, ki se je med drugim pojavil tudi v Ameriški grozljivki, je zaradi duševne bolezni in odvisnosti pred dnevi umrl. Žalostno novico je na Instagramu sporočila njegova mama Jane Badler, ki je prav tako igralka in je leta 2016 nastopila v znanstvenofantastičnem filmu Virtual Revolution.

Jane je sinu posvetila daljši čustveni zapis ob zbirki njegovih fotografij: "7. januarja je umrl moj čudoviti sin. Imel je 27 let in pred sabo je imel še celo življenje. Žal pa se je boril z duševno boleznijo in odvisnostjo."