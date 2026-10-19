V 34. letu starosti preminilo nekdanje dekle Justina Bieberja

Sahara Ray, nekdanje dekle Justina Bieberja, je preminila v 34. letu starosti. Žalostno novico je sporočila njena družina, ki se je od Sahare poslovila z besedami: "Umrla je sinoči v bolnišnici, obkrožena s svojimi najbližjimi. Bila je neizmerno ljubljena." Vzrok njene smrti za zdaj še ni znan. Sahara je zaslovela kot manekenka in z objavami na družbenih omrežjih, kjer je zbrala veliko število sledilcev. Ustanovila je tudi lastno blagovno znamko kopalk Sahara Ray Swim. Za seboj je pustila komaj nekajmesečno hči.

Sahara Ray in Justin Bieber FOTO: Instagram

Pozornost svetovnih medijev je pritegnila leta 2016, ko so jo med počitnikovanjem na Havajih fotografirali v družbi zvezdnika Justina Bieberja. Pred tem so njeno ime povezovali tudi z avstralskim pevcem Codyjem Simpsonom. Bila je hči avstralskega deskarja Tonyja Raya, večji del otroštva pa je preživela na poti med Avstralijo, Kalifornijo in Havaji. V zadnjih letih se je poleg poklicnih projektov posvečala tudi družinskemu življenju. Januarja letos je povila hčerko Snow, ki jo je oboževalcem občasno pokazala tudi na družbenih omrežjih. V eni zadnjih objav je svojo deklico opisala kot "moje srce".

Sahara in hči Snow. FOTO: Instagram