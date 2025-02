V 40. letu starosti umrla zvezdnica serije Opravljivka

Iz Hollywooda prihaja žalostna vest. V 40. letu starosti je umrla igralka Michelle Trachtenberg, znana po vlogah v številnih televizijskih serijah, med drugim tudi v priljubljeni Opravljivki. Igralko je po poročanju tujih medijev v newyorškem stanovanju neodzivno našla njena mama. Vzrok smrti še ni znan, 39-letnica pa je nedavno prestala presaditev jeter.

Ne le po vlogi v seriji Opravljivka, Michelle Trachtenberg, rojene 11. oktobra 1985, se bodo gledalci spominjali tudi iz serije Buffy – Izganjalka vampirjev in filma Mala vohunka. Igralka je v industrijo vstopila že kot majhna deklica in pred kamerami prvič nastopila, ko je bila stara rosnih devet let. Med vidnejšimi vlogami so tudi tiste v filmih Eurotrip, Princesa na ledu in Še enkrat 17.

Od igralke se na spletu že poslavljajo številni oboževalci, ki so šokirani, da je umrla tako mlada.