V 42. letu umrl tekmovalec šova Amerika ima talent Nolan Neal

Vsi, ki ste si ogledali deseto sezono šova Amerika ima talent , se gotovo spomnite izjemno dobrega pevca Nolana Neala , ki je na svoji avdiciji prejel stoječe ovacije od občinstva in žirije. Gledalce je presunil s svojo zgodbo o tem, kako ga je oče poklical po telefonu, preden je storil samomor. Kasneje je svojo bolečino utapljal v alkoholu in drogah, zaradi česar je potreboval tudi strokovno pomoč.

Page Six sedaj poroča, da je talentiran pevec umrl. Star je bil 41 let, njegovo smrt pa so za ameriški portal potrdili na uradu mrliškega oglednika v Nashvillu. Podrobnosti Nolanove smrti je sporočila tudi tamkajšnja policija, ki je povedala, da je 18. julija mrtvega pevca v stanovanju našel njegov cimer. "Cimer je dejal, da je pokojnika našel po tem, ko je od njegove mame prejel klic, da je zaskrbljena, ker se ji že dlje časa ni oglasil."

Predstavnik za javnost nashvilske policije je še povedal, da je bila na polici poleg Nealove postelje črna trzalica, na kateri so bili domnevno ostanki prahu. "Pokojnik naj bi imel težave s prepovedanimi substancami." Po navedbah mrliškega oglednika bo za uraden vzrok smrti potrebno počakati najmanj osem tednov.

Nolan se je v svoji glasbeni karieri preizkusil v dveh tekmovalnih šovih. Najprej je odšel v pevski šov The Voice, kasneje pa je svoj talent pokazal še v 15. sezoni šova Amerika ima talent, kjer je s svojo izvirno pesmijo Lost navdušil tudi samega Simona Cowella.