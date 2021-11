V 42. letu umrl umetniški vodja znamke Louis Vuitton

Virgil Abloh je bil po izobrazbi arhitekt. Rodil se je 30. septembra 1980 v ameriški zvezni državi Illinois, na uspešno modno pot pa se je podal leta 2009 s sodelovanjem pri modni hiši Fendi, kjer je kreativno ustvarjal skupaj z raperjem Kanyejem Westom. Leta 2012 je lansiral blagovno znamko Off-White , ki je leta 2018 s prodajo in priljubljenostjo med strankami presegla tudi Gucci. Preden je bil imenovan kot umetniški direktor znamke Louis Vuitton pa je sodeloval tudi s švedskim pohištvenim gigantom Ikeo .

Umetnik se je v zadnjih dveh letih boril z agresivno in redko obliko raka. Zaradi srčnega angiosarkoma se je večkrat podal na zdravljenje, o svojem zdravstvenem stanju pa ni javno govoril. Za seboj je pustil ženo Shannon in dva otroka z imenoma Lowe in Grey.

Na družbenih omrežjih so se od oblikovalca poslovili tudi vodilni pri znamkah, s katerimi je sodeloval. Bernard Arnault, vodja podjetja LMVH, čigar del je tudi Louis Vuitton, je zapisal: ''Virgil ni bil le genialni oblikovalec in vizionar, temveč tudi človek s prelepo dušo, poln modrosti.'' Besede pa so mu poklonili tudi drugi kolegi iz sveta modne industrije. ''Svet je izgubil modno super zvezdo. Oblikovalca za zgodovinske knjige. Na ta tragičen dan razmišljam o tvojih bližnjih,'' je bila iskrena Donatella Versace.