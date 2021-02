V 45. letu je zaradi pljučnega raka umrl igralec Dustin Diamond

Dustin Diamond, ki je bil najbolj znan po seriji Saved by the bell, je umrl po bitki s pljučnim rakom v četrtem stadiju. Žalostno novico je potrdil njegov predstavnik.

Igralec Dustin Diamond, najbolj znan po vlogi v najstniški seriji iz 90. let Saved By The Bell, je bil v začetku leta zaradi vsesplošnega slabega počutja hospitaliziran. Diagnostiricali so mu drobnoceličnega pljučnega raka v četrtem stadiju. Kot je igralčeva ekipa zaupala medijem, naj bi se rak najprej pojavil drugje in šele kasneje napredoval na pljuča. Bolezni se je bal, ker je za rakom umrla tudi njegova mama.

icon-expand Dustin Diamond FOTO: Profimedia

"To je brutalno, neizprosno obliko raka so mu diagnosticirali šele pred tremi tedni," je za tuje medije povedal igralčev predstavnik, ki je potrdil žalostno novico. "V tistem času se je rak uspel hitro razširiti. Dustin ni trpel. Ni trpel od bolečin. Za to smo hvaležni. Prosimo vas, da v teh težkih trenutkih spoštujete zasebnost njegove družine in prijateljev med žalovanjem in spominjanjem čudovitih skupnih trenutkov." Na tragično novico so se odzvali tudi nekateri igralski kolegi. "Dustin, pogrešali te bomo," je naTwitterjuzapisal soigralec Mario Lopez. "Krhkost življenja ne sme biti nikoli samoumevna. Molimo za njegove družinske člane."

Soigralec Mark-Paul Gosselaar je zapisal: "Zelo žalosten sem zaradi smrti Dustina Diamonda, pravega komičnega genija. Iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem. Ko pogledam nazaj, pogrešam najine briljantne trenutke, ki sva jih skupaj ustvarila." Diamond se je v seriji Saved by the bell, v kateri je igral z Mariem Lopezom, Tiffani Thiessen in Elizabeth Barkley, prvič pojavil leta 1988 kot gostujoči lik, a je pozneje postal del stalne ekipe. Serijo so prenehali snemati leta 2000. Letos bodo začeli snemati priredbo serije s popolnoma novo ekipo.