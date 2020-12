V 51. letu starosti je umrla britanska manekenka Stella Tennant

Žalostno novico, da je v 51. letu starosti umrla britanska manekenka Stella Tennant, so sporočili družinski člani. "Z veliko žalostjo sporočamo nenadno smrt Stelle," so povedali za tuje medije. Vzrok smrti še ni znan.

Njeni najbližji jo bodo ohranili v spominu kot čudovito žensko, ki je bila navdih za vse. "Zelo jo bomo pogrešali. Družinski člani prosimo za spoštovanje zasebnosti ob žalovanju. Podrobnosti o spominski slovesnosti bodo objavljene naknadno."Žalostno novico je potrdil tudi policijski tiskovni predstavnik na Škotskem. "Sumljivih okoliščin ni in kmalu bomo podali poročilo o smrti," je dejal.

Tennantova je bila poznani obraz v modni industriji, ker se je pojavila na številnih modnih brveh priznanih modnih znamk. Prav tako se je pojavila na naslovnicah priznanih modnih revij, med drugim na italijanski, britanski in francoski izdaji revije Vogue. Bila je obraz modne znamke Chanel, Prada in Alexander McQueen. Leta 2012 je bila spoznana za model leta in bila uvrščena v dvorano slavnih na Škotskem.