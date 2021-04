V 51. letu umrl raper DMX

''Globoko smo užaloščeni, da je umrl naš dragi DMX, rojen kot Earl Simmons. Star je bil 50 let, poslovil se je v bolnišnici White Plains ob družini, po tem, ko je bil v preteklih dneh priklopljen na aparate,'' je sporočila zvezdnikova družina.

''Earl je bil bojevnik, ki se je boril do konca. Imel je rad svojo družino in cenimo trenutke, ki smo jih preživeli z njim. Njegova glasba je navdihnila številne oboževalce po vsem svetu in njegova ikonična zapuščina bo živela za vedno. Cenimo vso ljubezen in podporo, ki smo je bili deležni v teh težkih časih. Prosimo, da spoštujete našo zasebnost ob tem, ko žalujemo za našim bratom, očetom, stricem in človekom, ki ga je svet poznal kot DMX-a. Informacije o njegovem pogrebu bodo znane kmalu,'' so še zapisali.

DMX, ki je bil oče petnajstih otrok se je dlje časa boril z odvisnostjo od prepovedanih substanc. Njegova kariera se je pričela z albumom iz leta 1998 It’s Dark and Hell is Hot. Izdelek je bil prodan v platinasti nakladi, kar je dosegel kar petkrat in splezal na prvo mesto ameriške lestvice. Naslednja dva albuma Flesh of My Flesh, Blood of My Blood in …And Then There Was Xsta dosegla prodajo osem milijonov kopij.