V 55. letu starosti je umrl zvezdnik filma Jackass, Stevie Lee

Smrt Stevieja Leeja so potrdili njegovi družinski člani, ki so ustvarili tudi fundacijo na platformi GoFundMe za kritje stroškov njegovega pogreba. "Nepričakovano je umrl v sredo, 9. septembra 2020, zjutraj na svojem domu. Mnogi so ga oboževali in imel je veliko prijateljev, med njimi tudi družinski člani, oboževalci, a zdaj je ostal samo še njegov brat Jim, ki mora urediti že zadnje stvari. Puppet je s svojim značajem in načinom življenja nasmejal številne ljudi po vsem svetu. Je legenda v vrsti rokoborcev. Potrebuje našo pomoč, da se še zadnjič poslovimo," so še zapisali v izjavi družinski člani pokojnega igralca in športnika. Stevie se je kot kaskader pojavil tudi v Ameriški grozljivki (American Horror Story).