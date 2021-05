V 56. letu starosti umrl igralec, ki je v seriji Pisarna igral Billyja Merchanta

Mark York se je prvič pojavil v serijiPisarna (The Office) v drugi sezoni, ko ga je Michael Scott (Steve Carrell) pripeljal v pisarno na sestanek o ozaveščanju o invalidnosti. Poleg tega je bil tudi upravitelj nepremičninskega podjetja, dokler ga Dwight (Rainn Wilson) v šesti sezoni ni odkupil od njega.

''Čeprav je bil že od leta 1988 paraplegik, je bil zelo družaben in optimističen, imel je pozitiven odnos in karakter. Vedno je poskušal imeti pred očmi to, kar lahko doseže in naredi, ne pa tega, česa ne more,'' je njegova družina zapisala v osmrtnici, poroča angleškiIndependent .

York je končal srednjo šolo Arcanum in bil trojni diplomant na Univerzi Anderson. Med drugim je nastopal tudi v serijah, kot so Passions, Moja najstnicain Na kraju zločina: New York.

Njegovi najbližji so nekoč zapisali:''Mark je imel to sposobnost, da je citiral ogromno vrstic iz filmov, in za večino filmov je vedel, kateri igralci nastopajo v njih. Dolga leta je živel v Kaliforniji, kjer je doživel veliko vznemirljivih trenutkov v iskanju svojih igralskih priložnosti," so še zapisali.

55-letni igralec je bil tudi športni navdušenec. Še posebej so mu bili všeč bejzbolska ekipa Cincinnati Reds, nogometni klub Ohio State in košarkarska ekipa Kentucky Wildcats.''Mark je med drugim tudi rad prihajal domov k mami ter z njo in bratom Brianom ure in ure igral različne namizne igre. Bil je tekmovalnega duha in je ves čas, ki so ga preživeli skupaj, poskrbel, da so bili vsi nasmejani. Vsi, ki se jih je dotaknil, ga bodo močno pogrešali,'' je dejala njegova družina