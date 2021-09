V 62. letu umrl komik Norm Macdonald

V Hollywoodu je odjeknila žalostna vest, da je po devetletni bitki z rakom življenje izgubil priljubljen komik Norm Macdonald. 61-letnik je svojo bolezen skrival pred prijatelji in oboževalci, njegova prijateljica Lori Jo Hoekstra pa je za medije dejala, da je to storil zaradi svoje ljubezni do komedije. "Na njo je bil najbolj ponosen in ni želel, da bi bolezen vplivala na njegov odnos s publiko na njegovih nastopih. Zelo ga bomo pogrešali," je še dodala.