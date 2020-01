V 67. letu starosti je umrla igralka Neda Arnerić

Po poročanju srbskega portala Telegraf je umrla legenda srbskega in jugoslovanskega filma ter gledališča Neda Arnerić. O njeni smrti je sporočil njen brat Predrag Arnerić, ki jo je želel obiskati v njenem stanovanju, a je naletel na zaklenjena vrata. Za pomoč je prosil ključavničarja in skupaj sta uspešno odklenila stanovanje. Našla sta jo nepremično na stolu za jedilno mizo.

Neda se je rodila 15. julija 1953 v Knjaževcu in imela izredno bogato igralsko kariero. Imela je več kot 110 filmskih in televizijskih vlog, prav tako je nastopala v gledališču. V filmski svet je stopila že zelo mlada, saj je igrala že pri 16 letih. Nato se je pri 16 letih vpisala na Akademijo za gledališče, film, radio in televizijo v Beogradu. Arnerićeva je igrala v filmihKdo neki tam poje (Ko to tamo peva), Odpisani (Otpisani), Sutjeska, Užička republika...