V 67. letu umrl najstarejši brat kraljice popa Madonne

V 67. letu je umrl starejši brat pevke Madonne , Anthony Ciccone . Novico o njegovi smrti je na Instagramu delil glasbenik Joe Henry , ki je poročen z njegovo sestro Melanie Ciccone . "Moj svak, Anthony Gerard Ciccone, je pretekli večer zapustil to zemeljsko oblo. Poznam ga od svojega 15. leta, vse od pomladi našega življenja v Michiganu, od česar je minilo že toliko let," je 62-letnik pripisal pod črno-belo fotografijo svojega pokojnega družinskega člana, v nadaljevanju pa še dodal, da je imel zapleten značaj, a da mu je bil kot brat in da ga je včasih razumel bolje, kot je upal priznati.

Razlog smrti 66-letnega Anthonyja zaenkrat še ni znan. Večino svojega življenja se je boril z odvisnostjo od alkohola in drog, nekaj let je celo živel na ulici v Michiganu kot brezdomec. Pred leti je svojo družino celo obtožil, da jim ni mar zanj. "V njihovih očeh sem ničla – nečlovek. Jaz sem v zadregi. Če bi zmrznil do smrti, moja družina verjetno šest mesecev ne bi vedela za to," je povedal leta 2011 za Daily Mail in dodal, da bi bili zagotovo zelo veseli, če bi umrl.