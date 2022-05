V 68. letu umrl igralec iz serije Prijatelji

V 68. letu starosti se je poslovil igralec Mike Hagerty , ki je tekom svoje kariere zaigral v priljubljenih televizijskih serijah kot so Prijatelji, Talenti v belem, Glee, Seinfield in nazadnje v komični televizijski drami Nekdo, nekje, kjer je zaigral ob boku Bridget Everett , ki je njegovo smrt z daljšim zapisom na Instagramu tudi potrdila.

"Z veliko žalostjo je družina Michaela G. Hagertyja v Los Angelesu včeraj naznanila njegovo smrt. Bil je ljubljen igralec, njegova ljubezen do domačega Chicaga in njegove družine pa sta bila temelja njegovega življenja," je zapisala Everettova in dodala, da ga bodo vsi zelo pogrešali.

Svoje sožalje so na istem družbenem omrežju izrazili tudi ustvarjalci Prijateljev, ki so na uradnem profilu serije zapisali, da so v teh težkih trenutkih njihove misli z družino, prijatelji, sodelavci in oboževalci pokojnika. Ob tem so delili izsek iz serije ter se tudi z njim poklonili igralcu, ki je v Prijateljih igral gospoda Treegerja.