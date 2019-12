V 73. letu starosti umrla Sue Lyon, igralka iz kontroverznega filma 'Lolita'

Po poročanju tujih medijev je v 73. letu starosti v svojem domu v Los Angelesu po kratki, a težki bolezni, umrla igralka Sue Lyon, najbolj znana po vlogi v kontroverznem filmu Lolita iz leta 1962. Za slednjega je posnela tudi dve skladbi in sicer Lolita Ya Ya in Turn Off the Moon. Za svojo vlogo, ki jo je izstrelila med zvezde, je prejela zlati globus za najobetavnejši mladi up. Kljub temu, da dotlej ni imela igralskih izkušenj, je v filmu stopila ob bok nekaterim, že dobro uveljavljenim igralskim imenom, kot so James Mason, Shelley Wintersin Peter Sellers. Še preden je film ugledal luč sveta, je v javnosti sprožil burne reakcije. Kritiki so namreč menili, da je pisatelj Vladimir Nabokov, ki se je podpisal pod knjižno podlago, svoj navdih za zgodbo črpal iz življenja Charlieja Chaplina, ki se je poročil z mladoletno Lito Grey. V njegovi knjigi je bila Dolores 'Lolita' Haze stara 12 let – filmski režiser Stanley Kubrick pa ni želel, da bi v osrednji vlogi nastopila 12-letnica, zato je vloga pripadla takrat 14-letni Sue.

Lyonova se je rodila 10. julija leta 1946 v Davenportu (ameriška zvezna država Iowa). V ljubezni ni imela pretirane sreče. Leta 1964 se je poročila s Hamptonom Fancherjem III, a je bil njun zakon kratkega veka. Njen drugi skok v zakonski jarem se je zgodil s fotografom in nogometnim trenerjem Rolandom Harrisonom, s katerim se je zaradi velikega pritiska javnosti preselila v Španijo. V zakonu se jima je rodila hči Nona Harrison, njuna ljubezen pa ni trajala dolgo, saj sta se kmalu zatem ločila. V vmesnem času je še vedno plavala v igralskih vodah in nastopila v filmih 7 Women (1966), The Flim-Flam Man (1967), Tony Rome(1967), Evel Knievel(1971), The Magician(1973), To Love, Perhaps to Die(1973), a v nobenem od njih ni imela pomembnejše vloge.