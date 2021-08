V 75. letu umrl igralec Milan Lane Gutović

V 75. letu umrl srbski igralec Milan Lane Gutović , ki se je rodil 11. avgusta 1946 v okolici Beograda. Gutović je bil do leta 2006 stalni član ansambla Jugoslovanskega dramskega gledališča, kasneje pa je postal prvak Narodnega gledališča v Beogradu, v katerem je deloval do upokojitve leta 2011. Številni oboževalci se ga bodo spominjali po avtorskem kabaretu Obično veče , s katerim je potoval po vsem svetu ter se zapisal v zgodovino. Obično veče je bila namreč prva predstava, ki je bila na Broadwayu odigrana v srbskem jeziku.

Bil je dobitnik številnih nagrad, med letoma 2006 in 2008 pa je deloval tudi kot predsednik Društva dramskih umetnikov Srbije.

Gutovića so po nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja zaradi koronavirusa v sredini avgusta sprejeli v bolnišnico, žalostno vest pa je sporočil njegov sin. Na spletu so se od njega poslovili številni oboževalci in sodelavci. Mnogi so ga označili za enega največjih srbskih igralcev in komedijantov.