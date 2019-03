V 77. letu umrl Scott Walker, velika glasbena ikona

V 77. letu starosti je umrl Scott Walker, glasbenik, ki se je v glasbenem svetu zapisal v zgodovino in navdihnil številne mlajše generacije in umetnike.

Scott Walker, glasbenik, ki ga je njegova zadnja založniška hiša 4AD opisala kot ''enega najbolj cenjenih inovaterjev na področju kreativne glasbe,'' je umrl pri starosti 76 let.

Scott Walker je umrl v 77. letu starosti FOTO: Profimedia

Walker je zaslovel kot član ameriške pop skupine The Walker Brothers, ki je vzniknila leta 1964 v Los Angelesu. Bil je idol mnogih najstnikov in mlajših glasbenih ustvarjalcev, ljudje pa so si ga zapomnili po uspešnicahThe Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Make It Easy On Yourselfin drugih.

Scott Walker se je rodil kot Noel Scott Engel ter se kasneje preimenoval FOTO: Profimedia

Rodil se je kot Noel Scott Engel leta 1943 v Ohiu. Kariero je prvotno želel graditi v igralskih vodah, a je v svojih zgodnjih 20 združil moči z Johnom Mausom in Garyjem Leedsom in fantje so ustanovili skupino The Walker Brothers. Takrat se je Engel odločil za preimenovanje v Walker. Skupina je bila na začetku močno priljubljena, primerjali so jo celo z legendarnimi Beatli, oboževalci pa so svojo naklonjenost izkazovali z vreščanjem in vzklikanjem na vsakem izmed njihovih nastopov. Za BBC-jevo oddajo je Walker leta 2006 dejal: ''Vse to je bilo čudovito nekaj let, kasneje pa je postalo nekoliko izčrpavajoče. Turneje v tistem času so pomenile veliko trdega dela. Težko smo našli dobro in okusno hrano. Ure so bile neverjetne.''

The Walker Brothers: Scott, John in Gary FOTO: Profimedia