V 78. letu starosti umrl Terry Jones, član humoristične skupine Monty Python

Po poročanju tujih medijev je v 78. letu starosti umrl Terry Jones, britanski igralec, pisatelj in član britanske humoristične skupine Monty Python. V času njegove smrti je bila ob njem njegova soproga Anna Soderstrom, družinski člani pa so žalostno novico pospremili z izjavo: ''Globoko užaloščeni sporočamo, da nas je zapustil ljubljeni soprog in oče Terry Jones. Dolgo se je pogumno boril z redko obliko demence. V zadnjih dneh so Terryju stali ob strani njegova soproga, otroci, širša družina in mnogi bližnji prijatelji. Umrl je v svojem domu v Severnem Londonu. Izgubili smo prijaznega, zabavnega, toplega, kreativnega in resnično ljubečega človeka, katerega brezkompromisna kreativnost, individualnost, neutrudljiv intelekt in izjemen smisel za humor so bodrili milijone ljudi v šestih desetletjih. Njegovo delo z Monty Pythonom, njegove knjige, filmi, televizijski programi, pesmi in preostalo delo bodo večno živeli, to je zapuščina pravega polimata. Njegova soproga Anna, otroci Bill, Sally in Siriter ostali družinski člani se želimo zahvaliti Terryjevemu profesionalnemu delu, zaradi katerega zadnja leta niso bila le znosna, temveč večinoma vesela. Upamo, da bo ta bolezen nekega dne povsem izkoreninjena. Prosimo za spoštovanje naše zasebnosti v teh težkih trenutkih in se zahvaljujemo priložnosti sobivanja z izjemno nadarjenim, igrivim in vedrim človekom, ki je v pravem pomenu živel avtentično življenje.''