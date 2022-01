V 78. letu umrl organizator legendarnega festivala Woodstock

Lang, ki je prevzel promocijsko plat organizacije festivala, se je v pogovoru za Variety pred leti spominjal, zares kako velik je bil ta dogodek za popularno kulturo. S številnimi obiskovalci in prosto mislečimi skupinami je namreč prišlo tudi do uporabe prepovedanih substanc. Legendarni komik Robin Williams se je nekoč celo pošalil in dejal, da če se spomniš Woodstock festivala zagotovo nisi bil tam. Pokojni organizator je izpostavil trenutek, ko je kitarist Jerry Garcia glasbenemu kolegu Carlosu Santani ponudil halucinogeno mamilo, misleč, da imata pred nastopom še veliko časa. Ko je prišlo do spremembe v urniku, je moral Santana “zadet kot metek” stopiti na oder. S svojim nastopom je tako navdušil, da je bi spoznan za enega boljših nastopajočih na festivalu. “S kitaro se je tako boril, ker je mislil, da je ta kača,” se je vsega skupaj spominjal Lang.

Michael Lang je skupaj s kolegi Johnom Rosenmanom , Artiejem Kornfeldom in Johnom P. Robertsem leta 1969 organiziral festival, ki je za vedno spremenil glasbeno zgodovino. Trije dnevi, več kot 400 tisoč ljudi in 32 bendov, ali na kratko Woodstock festival, je v času številnih družbenih neenakosti in Vietnamske vojne poskrbel za eno največjih zabav v zgodovini.

Poleg Santane so med odmevnimi imeni na tridnevnem rajanju nastopili še The Grateful Dead, The Who, Sly and the Family Stone, Joan Baez, Hendrix in Jefferson Airplane. Leta 1970 so organizatorji poleg uradne festivalske zgoščenske izdali tudi dokumentarni film, v katerem so razkrili, kako so se spopadli z organizacijskimi težavami, slabim vremenom in splošno slabšo pripravljenostjo na ogromno množico.

Festival je bil tako uspešen, da ga je Langu uspelo še dvakrat poustvariti. Prvič se je to zgodilo leta 1994 na 25. obletnico prvotnega dogodka, v drugo pa pet let kasneje, ko so se tekom dogajanja odvili številni izgredi. Leta 2019 je Lang skušal na 50. obletnico ponovno obuditi festival, a mu to zaradi številnih birokratskih ovir ni uspelo.