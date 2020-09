V 83. letu starosti je umrla Diana Rigg, edina, ki je postala gospa Bond

Žalostno novico o smrti igralke Dame Diane Rigg je sporočila njena hčerka Rachael Stirling , ki je v izjavi povedala: "Moja ljuba 'Ma' je umrla mirno v spanju zgodaj zjutraj. Zadnje dni je preživela v družbi družinskih članov in zdaj prosimo za zasebnost. Marca so ji diagnosticirali raka in zadnje mesece je preživela v naši družbi. Razmišljala je o svojem izrednem življenju, polnem ljubezni, smeha in zelo je ponosna na svojo kariero. Pogrešala jo bom."

Njen prijatelj David Hare , s katerim je tudi večkrat sodelovala, je povedal, da nikoli ni imela prave konkurence. Režiser Jonathan Kent pa je še dodal, da ji je pri tem pomagal talent in dober videz: "Zaradi mešanice osebnosti, lepote, poguma je postala odlična klasična igralka v času osupljive generacije britanskih odrskih umetnikov. Zaradi njene duhovitosti in nenadomestljivosti je postala nepozabna vodilna oseba v britanskem gledališču."

Riggova je znana po igranju Tracy, edine ženske, ki je leta 1969 postala gospa Bond, v filmuV službi njenega veličanstva (On Her Majesty's Secret Service). Odmevni vlogi je imela tudi v seriji Maščevalci, kjer je odigrala Emmo Peel in serijiIgra prestolov, kjer je stopila v čevlje Olenne Tyrell.

Odzvala sta se tudi producenta franšize o Jamesu Bondu,Michael G. Wilson in Barbara Broccoli, ki sta v izjavi povedala:"Naša ljubezen in naše misli so pri njenih družinskih članih in prijateljih." Prav tako so se odzvali na uradnem profilu franšize na Twitterju: "Zelo smo žalostni zaradi novice o Dame Diani Rigg, legendarni odrski in televizijski igralki, ki so jo gledalci Bonda oboževali zaradi njenega lika Tracy di Vicenzo v filmu V službi njenega veličanstva. Bila je edina gospa Bond."