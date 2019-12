V 83. letu starosti se je poslovil 'oče Rachel Green'

"Ron je bil neverjetno nadarjen igralec z veličastno kariero v filmu, televiziji in gledališču. Naše misli so z njegovo ženo Jessico Walter in z ostalimi družinskimi člani,"je v izjavi povedal njegov agent.

Ron se je rodil leta 1937 v New Yorku, leta 1979 je osvojil nagrado Emmy za serijo Kaz, ki jo je režiral, in nagrado Tony za predstavo Angels in America. Nastopil je v številnih filmih, vključno z Normo Rae in Klavnica pet. Najbolj odmeva je bila njegova vloga dr. Leonarda Green v Prijateljih.

Mnogi so se na družbenih medijih poklonili Leibmanu. "Toliko najboljših spominov na mojo kariero vključuje Rona Leibmana. Hvala, Ron. Ker si moj junak. Počivaj, prijatelj,"je napisala Sally Field, ki je osvojila oskarja za vlogo v drami Norma Rae.