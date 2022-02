V 83. letu umrl igralec, ki je zaigral ob boku Brucea Leeja

Družina Roberta Walla, ki je v svoji karieri zaigral ob boku legendarnega Brucea Leeja in Chucka Norrisa, je igralčevo smrt potrdila za ameriški medij in v izjavi dejala, da bosta njegov duh in zapuščina živela za vedno.

V 83. letu je umrl igralec in lastnik legendarnega črnega pasu v borilni disciplini tang soo do, Robert Wall. Pokojni, ki je omenjeno umetnost predstavil Zahodu, je zaslovel ob boku Brucea Leeja v filmu Na zmajevi poti. icon-expand Bruce Lee in Robert Wall v znamenitem obračunu. FOTO: Twitter Ob snemanju omenjenega filma sta se igralca tudi zares pomerila, pri čemer si je pokojni Wall celo zlomil rebra. Leta kasneje je razkril, da mu je Lee dejal, da ga želi zares močno udariti in s tem sceno narediti pristnejšo. V filmu sta bila igralca namreč velika nasprotnika. Wall, ki je nato zaigral še v številnih drugih filmih, je ob spominjanju na snemanje filma Na zmajevi poti dodal, da se mu je zdelo, da ga režiser Robert Clouse sprva ni spoštoval, saj ni bil šolan igralec, ampak "le" borec. Igralec je bil seveda v resnici veliko več, med drugim tudi zmagovalec svetovnega turnirja v karateju in poslovni partner legendarnega Chucka Norrisa. icon-expand Robert Wall je za seboj pustil veliko sled. FOTO: Twitter Igralčevo smrt, katere vzrok še ni znan, je za ameriški TMZ potrdila njegova družina, ki je v izjavi zapisala, da je bil odličen mož in oče ter da mu je družina pomenila vse na svetu. "Živel je pomembno življenje, zato ne bo luknja v naših srcih nikoli zapolnjena. Njegov duh in zapuščina bosta živela za vedno. Bil je naša skala."