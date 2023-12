V 83. letu umrl igralec Ryan O'Neal

"Moj oče Ryan O'Neal je bil vedno moj junak. Zgledoval sem se po njem in vedno je bil večji od življenja. Je hollywoodska legenda. Pika," je zapisal ob fotografiji sončnega zahoda na plaži. Delil je več tovrstnih fotografij in v opisih naštel še nekaj največjih vlog svojega očeta, med katerimi so Papirnati mesec, Zakaj te očka pušča samo, Voznik, Oliverjeva zgodba, Barry Lyndon, Arnhemski most in še mnoge druge. "Bil je tako spreten v tem, kar je delal, trdo garal in preprosto užival," je med drugim zapisal pod eno od objav.