V 83. letu umrla Raquel Welch

Družina igralke Raquel Welch je za ameriški TMZ potrdila smrt 82-letnice, ki je v drugi polovici 60. let prejšnjega stoletja zaslovela z vlogama v filmih Fantastic Voyage in Milijon let pred našim štetjem. V slednjem filmu je s pomanjkljivim kostumom ukradla pozornost in se v hollywoodsko zgodovino hitro zapisala kot eden izmed seks simbolov industrije.