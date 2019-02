V 86. letu starosti umrl modni oblikovalec Karl Lagerfeld

85-letnik je bil več kot tri desetletja vodilni mož modne hiše Chanel (vodstvo je prevzel leta 1983), ki jo je leta 1910 ustanovila legendarnaCoco Chanel. Bil je tudi glavni mož modne hiše Fendi, ter lastne blagovne znamke Karl Lagerfeld. Slednjo je ustanovil leta 1984. Leta 1987 se je začel profesionalno ukvarjati tudi s fotografijo in se kasneje pogosto podpisal pod slike lastnih modnih kolekcij. Mnoge izmed njegovih posnetih fotografij so bile združene v umetnostne knjige, izdane pod založbo Steidl. Na leto se je v povprečju podpisal pod osem modnih kolekcij. Njegov videz je nedvomno sovpadal z njegovimi modnimi kreacijami, ki so bile bolj kot vse drugo čiste in elegantne. Lagerfeld je bil najpogosteje oblečen v eleganten suknjič temne barve, sive lase je nosil spete v čop, njegova najljubša modna dodatka pa sta bila usnjene rokavice brez prstov in temna sončna očala.