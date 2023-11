V 86. letu umrla starejša sestra Donalda Trumpa

V 86. letu je umrla Maryanne Trump Barry . Starejšo sestro Donalda Trumpa so v ponedeljek okoli 4. ure zjutraj našli mrtvo na njenem domu v New Yorku. Po poročanju ABC News vzrok smrti še ni znan, po podatkih policije pa naj ne bi šlo za nasilno dejanje.

Maryanne je dolga leta delala kot zvezna sodnica, na to mesto na ameriškem okrožnem sodišču za okrožje New Jersey pa je bila iz strani predsednika Ronalda Reagana prvič imenovana leta 1983. Leta 1999 jo je predsednik Bill Clinton imenoval na ameriško prizivno sodišče za tretje okrožje, kjer se je leta 2016 soočila s svojim bratom na ameriških predsedniških volitvah. Upokojila se je tri leta pozneje zaradi preiskave o tem, ali so ona, njen oče Fred Trump, njeni bratje in sestre sodelovali v domnevno goljufivih davčnih in finančnih transakcijah.