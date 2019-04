V 87. letu umrla Nadja Regin, edino 'Bondovo dekle' iz Srbije

Na uradnem Twitter profilu James Bondso izrazili sožalje njeni družini in prijateljem z zapisom: ''Izvedeli smo žalostno novico, da je v 87. letu starosti umrla Nadja Regin, ki se je pojavila v dveh Bondovih filmih: Iz Rusije z ljubeznijo in Goldfinger. Naše misli so v teh težkih trenutkih z njeno družino in prijatelji.''