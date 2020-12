V 90. letu starosti umrl slavni britanski pisatelj John le Carré

Njegov agent je smrt potrdil v imenu njegove družine, ki je sporočila: "Z veliko žalostjo potrjujemo, da je David Cornwell, bolje znan kot John le Carré, po kratkem boju z boleznijo preteklo soboto umrl zaradi pljučnice. David je zapustil svojo ženo Jane , s katero je bil poročen 50 let, in štiri sinove – Nicholasa, Timothyja, Stephena in Simona . Njegovo smrt vsi globoko obžalujemo. Zahvaljujemo se čudovitemu zdravstvenemu osebju v bolnišnici Royal Cornwall v Truru za skrb in sočutje, ki ga je pokazalo v času njegovega bivanja tam. Vemo, da z nami deli žalost."

Ob smrti pisatelja, katerega pravo ime je bilo David Cornwell , je agent povedal, da bodo njegovo smrt občutili vsi veliki ljubitelji knjig. "Izgubili smo velikega človeka angleške literature, človeka, ki je bil izjemno duhovit, prijazen in pameten. Izgubil sem prijatelja, mentorja in človeka, ki je bil moj navdih."

V uradni izjavi so potrdili še, da smrt ni bila povezana z novim koronavirusom.

Od prijatelja se je na družbenih omrežjih poslovil tudi Stephen King, ki je na Twitterju zapisal: "To grozno leto je vzelo tudi literarnega velikana in izjemno dušo." Od njega so se posvetili še mnogi drugi pisatelji, med drugim tudi Simon Sebag Montefiore, Robert HarrisinMargaret Atwood. Igralec Gary Oldman pa je zapisal: "John je bil izjemen pisatelj in edini avtor resne, odrasle serije o zapletenih vohunskih primerih."