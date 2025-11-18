V 90. letu starosti umrli dvojčici Alice in Ellen Kessler

Enojajčni dvojčici Alice in Ellen Kessler , ki sta kot pevki, plesalki in igralki v petdesetih in šestdesetih letih preteklega stoletja zasloveli tako po Evropi kot čez lužo, sta pri 89 letih skupaj umrli v rodni Nemčiji. Lokalna policija je za CNN potrdila, da sta se dvojčici odločili za pomoč pri samomoru, prakso, ki je v Nemčiji zakonita od leta 2019. Zakon posamezniku omogoča, da si zdravilo aplicira sam, s čimer ostane odločitev povsem v njegovih rokah. Umrli sta na njunem domu, kjer sta živeli zadnja štiri desetletja.

"Odločilni dejavnik je bila verjetno želja, da bi umrli skupaj na določen datum," je za CNN povedala tiskovna predstavnica Nemške družbe za humano umiranje in dodala, da ne pozna natančnih razlogov. "Njuna želja po smrti je bila dobro premišljena in ni bila posledica kakršne koli duševne krize," je še poudarila.

Da želita svet zapustiti skupaj, sta v lanskoletnem intervjuju za italijanski časopis Corriere della Sera potrdili tudi dvojčici sami in priznali, da bi težko prenesli dejstvo, da bi ena od njiju zbolela in umrla pred drugo. Kot sta povedali, je njuna poslednja želja, da bi bili v skupni žari pokopani skupaj z materjo Elso in psom Yellom.