Tuja scena

V 90. letu starosti umrli dvojčici Alice in Ellen Kessler

Grünwald, 18. 11. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.M.
Iz Nemčije prihaja vest o smrti dvojčic Alice in Ellen Kessler, ki sta v petdesetih letih preteklega stoletja zasloveli kot pevki, plesalki in igralki. Leta 1959 sta Nemčijo predstavljali na Evroviziji ter se med kariero večkrat pojavile v kultni ameriški televizijski oddaji The Ed Sullivan Show. Umrli sta v 90. letu starosti.

Enojajčni dvojčici Alice in Ellen Kessler, ki sta kot pevki, plesalki in igralki v petdesetih in šestdesetih letih preteklega stoletja zasloveli tako po Evropi kot čez lužo, sta pri 89 letih skupaj umrli v rodni Nemčiji. Lokalna policija je za CNN potrdila, da sta se dvojčici odločili za pomoč pri samomoru, prakso, ki je v Nemčiji zakonita od leta 2019. Zakon posamezniku omogoča, da si zdravilo aplicira sam, s čimer ostane odločitev povsem v njegovih rokah. Umrli sta na njunem domu, kjer sta živeli zadnja štiri desetletja.

Dvojčici Alice in Ellen Kessler sta v petdesetih letih preteklega stoletja zasloveli kot pevki, plesalki in igralki. FOTO: Profimedia

"Odločilni dejavnik je bila verjetno želja, da bi umrli skupaj na določen datum," je za CNN povedala tiskovna predstavnica Nemške družbe za humano umiranje in dodala, da ne pozna natančnih razlogov. "Njuna želja po smrti je bila dobro premišljena in ni bila posledica kakršne koli duševne krize," je še poudarila.

Da želita svet zapustiti skupaj, sta v lanskoletnem intervjuju za italijanski časopis Corriere della Sera potrdili tudi dvojčici sami in priznali, da bi težko prenesli dejstvo, da bi ena od njiju zbolela in umrla pred drugo. Kot sta povedali, je njuna poslednja želja, da bi bili v skupni žari pokopani skupaj z materjo Elso in psom Yellom.

Da želita svet zapustiti skupaj, sta v lanskoletnem intervjuju potrdili tudi dvojčici sami. FOTO: Profimedia

Alice in Ellen sta leta 1959 Nemčijo predstavljali na Evroviziji ter se med kariero večkrat pojavile v kultni ameriški televizijski oddaji The Ed Sullivan Show. V zgodovino popularne kulture sta se zapisali kot živahni svetlolasi lepotici s številnimi talenti. Vrhunec slave sta dosegli v Italiji, kjer sta predstavljali simbol zlate dobe italijanske televizije in si prislužili vzdevek 'noge nacije'.

Vse svoje premoženje sta zapustili organizaciji Zdravniki brez meja.

Alice Kessler Ellen Kessler dvojčici smrt
