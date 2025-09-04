Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

V 92. letu umrl italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani

Rim, 04. 09. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
10

Umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani, poročajo tuji mediji. Star je bil 91 let. Bil je eden najbolj znanih italijanskih modnih oblikovalcev in ustanovitelj luksuzne modne hiše. Svoj modni imperij je začel ustvarjati pred 50 leti, a je še do nedavnega vztrajno zavračal vsa vprašanja o nasledstvu.

Novico o smrti slovitega modnega oblikovalca Giorgia Armanija je javnosti sporočila njegova modna hiša. Kot so zapisali, je umrl na svojem domu: "Z neizmerno žalostjo Armani Group sporoča, da je umrl ustanovitelj, ustvarjalec in neustavljiva gonilna sila Giorgio Armani." Kot so dodali, bodo njegovi posmrtni ostanki naslednja dva dni v pogrebnem domu v Milanu, pokopan pa bo v ožjem krogu. 

Umrl je modni oblikovalec Giorgio Armani.
Umrl je modni oblikovalec Giorgio Armani. FOTO: Profimedia

Junija se prvič ni pojavil na modni reviji v Milanu, razlog pa je bila bolezen, o kateri v javnosti niso razkrli podrobnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Giorgio Armani je prvotno študiral medicino, a je od študija odstopil in se pridružil vojski. Zaposlil se je kot aranžer trgovinskih izložb, nato pa leta 1975 ustanovil svoje podjetje. Leto za tem je predstavil svojo prvo modno kolekcijo, odtlej pa je imel dober odnos s številnimi zvezdniki, ki njegove kreacije nosijo na rdečih preprogah, med njimi pa so igralec Richard Gere, pevec Eric Clapton in pevka Lady Gaga.

Med njegovimi dediči naj bi bili kreatorjeva sestra, trije drugi družinski člani, ki delajo v podjetju, njegov dolgoletni sodelavec in partner Pantaleo Dell'Orco.

Modni velikan, ki je oblačil Hollywood

Armani je že od nekdaj vedel, da bi rad sodeloval s Hollywoodom, a te poti si nikoli ni jasno začrtal. Ne samo, da je začel oblikovati obleke, namenjene za snemanje filmov, zvezdniki so ga v začetku 80. let začeli klicati za modne nasvete, pomoč in kreacije za rdeče preproge. Leta 1988 je odprl svojo prvo trgovino v Los Angelesu. Takrat je tudi najel osebnega asistenta, nekdanjo novinarko Wando McDaniels, ki je pri njem delala kot medijska predstavnica. McDaniel je bila tista, ki je navezovala stike z zvezdniki in zvezdnicami ter jih povezovala z Giorgiem. Leta 1989 je tako Wanda poklicala Jodie Foster takoj, potem ko je igralka osvojila oskarja, in ji ponudila sodelovanje z Armanijem za naslednje leto. "Veste, kaj? Do konca življenja mi lahko pomagate pri izbiri oblačil," je takrat zadovoljno odgovorila Fosterjeva. Jodie je Armanijeve kreacije nosila na do zdaj vseh podelitvah oskarjev, razen na eni.

Giorgio Armani na predstavitvi ženske kolekcije pomlad/poletje 2025 na Tednu mode v Milanu.
Giorgio Armani na predstavitvi ženske kolekcije pomlad/poletje 2025 na Tednu mode v Milanu. FOTO: Profimedia

Giorgio Armani je tako počasi postajal oblikovalec nove ere. Postajal je oblikovalec, ki je zaznamoval zdaj že zgodovinsko obdobje 90. let na rdeči preprogi. "Zvezdniki so si želeli obleči oblačila, ki niso filmski kostumi, in takrat je to bila prava modna revolucija, ko sem vstopil v modni svet in s svojimi kreacijami vplival na videz rdeče preproge," je pred leti povedal za revijo Vanity Fair.

giorgio armani smrt modni oblikovalec
Naslednji članek

Preprodajalka drog priznala krivdo za smrt Matthewa Perryja

SORODNI ČLANKI

Italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani razkril, kdaj se bo upokojil

Slovenskega frizerja Giorgio Armani osebno povabil na modno revijo

Zaradi požara na otoku Pantelleria evakuiran tudi Giorgio Armani

Giorgio Armani z donacijami v pomoč boju proti koronavirusu

Kako je Giorgio Armani vplival na rdečo preprogo, kot jo poznamo danes?

Tudi Giorgio Armani se je odpovedal krznu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
yolli
04. 09. 2025 15.52
Z njegovim premoženjem pa se ne bo nobena okoristila
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
04. 09. 2025 15.50
zgodba se odvija?.......pa dejte no!!!
ODGOVORI
0 0
Sredinc
04. 09. 2025 15.52
razvija 🤣
ODGOVORI
0 0
Pujček
04. 09. 2025 15.48
Original?
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.39
-2
... od kod pa izvirajo njegovi predniki .. !??
ODGOVORI
1 3
Pacho Herrera
04. 09. 2025 15.37
+8
Velik GOSPOD!!!
ODGOVORI
8 0
4krogci
04. 09. 2025 15.35
-1
a kdo bo zdej turkom izrisavo obleke, da bodo lahko pol nalimal gor ALMANI???
ODGOVORI
2 3
ticapas
04. 09. 2025 15.33
+0
Dobro dejte mu kakšno starejšo fotografijo no.
ODGOVORI
2 2
myomy
04. 09. 2025 15.32
-9
Ta je zgledal že mrtev, ko je še bil živ.
ODGOVORI
1 10
Rožle Patriot
04. 09. 2025 15.44
-1
Eddie ... !!! Pa to
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198