V 92. letu umrl italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani

Umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani, poročajo tuji mediji. Star je bil 91 let. Bil je eden najbolj znanih italijanskih modnih oblikovalcev in ustanovitelj luksuzne modne hiše. Svoj modni imperij je začel ustvarjati pred 50 leti, a je še do nedavnega vztrajno zavračal vsa vprašanja o nasledstvu.

Novico o smrti slovitega modnega oblikovalca Giorgia Armanija je javnosti sporočila njegova modna hiša. Kot so zapisali, je umrl na svojem domu: "Z neizmerno žalostjo Armani Group sporoča, da je umrl ustanovitelj, ustvarjalec in neustavljiva gonilna sila Giorgio Armani." Kot so dodali, bodo njegovi posmrtni ostanki naslednja dva dni v pogrebnem domu v Milanu, pokopan pa bo v ožjem krogu.

Umrl je modni oblikovalec Giorgio Armani. FOTO: Profimedia icon-expand

Junija se prvič ni pojavil na modni reviji v Milanu, razlog pa je bila bolezen, o kateri v javnosti niso razkrli podrobnosti.

Giorgio Armani je prvotno študiral medicino, a je od študija odstopil in se pridružil vojski. Zaposlil se je kot aranžer trgovinskih izložb, nato pa leta 1975 ustanovil svoje podjetje. Leto za tem je predstavil svojo prvo modno kolekcijo, odtlej pa je imel dober odnos s številnimi zvezdniki, ki njegove kreacije nosijo na rdečih preprogah, med njimi pa so igralec Richard Gere, pevec Eric Clapton in pevka Lady Gaga. Med njegovimi dediči naj bi bili kreatorjeva sestra, trije drugi družinski člani, ki delajo v podjetju, njegov dolgoletni sodelavec in partner Pantaleo Dell'Orco.

Modni velikan, ki je oblačil Hollywood

Armani je že od nekdaj vedel, da bi rad sodeloval s Hollywoodom, a te poti si nikoli ni jasno začrtal. Ne samo, da je začel oblikovati obleke, namenjene za snemanje filmov, zvezdniki so ga v začetku 80. let začeli klicati za modne nasvete, pomoč in kreacije za rdeče preproge. Leta 1988 je odprl svojo prvo trgovino v Los Angelesu. Takrat je tudi najel osebnega asistenta, nekdanjo novinarko Wando McDaniels, ki je pri njem delala kot medijska predstavnica. McDaniel je bila tista, ki je navezovala stike z zvezdniki in zvezdnicami ter jih povezovala z Giorgiem. Leta 1989 je tako Wanda poklicala Jodie Foster takoj, potem ko je igralka osvojila oskarja, in ji ponudila sodelovanje z Armanijem za naslednje leto. "Veste, kaj? Do konca življenja mi lahko pomagate pri izbiri oblačil," je takrat zadovoljno odgovorila Fosterjeva. Jodie je Armanijeve kreacije nosila na do zdaj vseh podelitvah oskarjev, razen na eni.

Giorgio Armani na predstavitvi ženske kolekcije pomlad/poletje 2025 na Tednu mode v Milanu. FOTO: Profimedia icon-expand