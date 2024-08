V 92. letu umrl znan avstrijski podjetnik Richard Lugner

Umrl je Richard Lugner. Uspešen avstrijski podjetnik, znan tudi pod vzdevkom gradbeni lev, je umrl v starosti 91 let. Znan je bil predvsem po svoji vsakoletni udeležbi na slovitem plesu dunajske operne hiše. Po poročanju heute.at so smrt avstrijskega milijarderja potrdili njegovi družinski člani. Umrl je v nedeljo, vse od dogodka pa so oblasti zaprle velik del območja okoli Lugnerjeve vile. Na posest tako lahko vstopijo le sorodniki. Vzrok njegove smrti ni znan.