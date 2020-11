V 94. letu starosti je umrl britanski igralec Geoffrey Palmer

Žalostno novico o smrti legendarnega igralca Geoffreyja Palmerja je sporočil njegov menedžer. Palmer je med drugim med letoma 1978 in 1983 igral v seriji Butterflies , znan je bil tudi po vlogi v komediji Rožnati panter 2 in legendarnih filmih o Jamesu Bondu, saj je igral v filmu 007 – Jutri nikoli ne umre .

Igralec je v svoji dolgoletni karieri večkrat igral poleg igralke Judi Dench, tako v Jamesu Bondu kot tudi v seriji As Time Goes By. "Geoffrey je bil mojster komedije in mojster za vse," je povedala 85-letna Judi za tuje medije. "Vse življenje sem ga občudovala. Srečna sem, da sem bila njegova dobra prijateljica."