V 99. letu se je poslovila mama Brucea Springsteena

Adele je bila sinova največja podpornica in redna obiskovalka vseh njegovih koncertov, večkrat pa je kot velika ljubiteljica plesa z zvezdnikom tudi zaplesala. Pred 10 leti so ji diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, ki je življenje celotne družine obrnila na glavo. "Bolezen nam je veliko vzela, a želja po plesu je ni zapustila. Ne more govoriti. Ne more stati. Ne more sama jesti, toda ko me vidi, se vedno nasmeje. Še vedno dobim nasmeh in njen poljub. Obenem naredi poseben zvok, ko me zagleda, in čeprav je samo zvok, vem, da pomeni, da me ima rada," je leta 2021 med nastopom na Broadwayju razkril pevec.