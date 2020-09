V 99. letu starosti umrla mati Sylvestra Stallona

"Bila je zelo ekscentrična in velikodušna oseba," je v spomin na Jackie Stallone zapisal njen sin Frank Stallone. Zvezdnica, ki je bila med drugim tudi znana astrologinja in dvigovalka uteži, je umrla v spanju.

Umrla je Jackie Stallone, mati hollywoodskega igralca Sylvestra. Žalostno novico je potrdil sin Frank, ki se ji je poklonil z galerijo fotografij na Instagramu in zapisal, da so jo imeli vsi radi: "Težko je nisi imel rad, ker je bila tako ekscentrična in velikodušna oseba. Njen um je bil oster kot britvica vse do zadnjega dneva." Dodal je še, da je njegov brat Sylvester celo življenje skrbel zanjo kot za kraljico. "Nikoli več ne bom mogel poklicati svoje mame. Vsi smo jo ljubili in njen duh bo še naprej živel. Pogrešali te bomo, mamica."

Zvezdnica je bila promotorka zdravega načina življenja, vse do konca življenja pa je bila aktivna tudi na družbenih omrežjih. Jackie je bila sicer trikrat poročena, imela je tri sinove, poleg Franka in Sylvestra še Tommyja, in hčerko Toni D'Alto, ki je umrla leta 2012. Oboževalci so bili najbolj navdušeni nad njenim nastopom v šovu Big Brother leta 2005, kjer je preživljala čas s pokojnim Johnom McCririckom, manekenko Caprice in Germanie Greer.

icon-expand Jackie Stallone je umrla v 99. letu starosti. FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih so se ji poklonili tudi številni oboževalci. Poklonila se ji je med drugim tudi pevka Rowetta: "Počivaj v miru Jackie Stallone. To sem jaz s Scully z njo na Big Brotherjevi zabavi, ko je zmagal Bez. Bila je tako zabavna, pripravila me je do tega, da sem se podila za njo celo noč. Super sem se počutila."