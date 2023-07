V Ameriki imajo raje princa Harryja kot njegovega brata Williama

Princ Harry, princ William in Kate Middleton so bili včasih nerazdružljivi.

Številke YouGov so pomembna spodbuda za vojvodo po propadu njegovega posla s Spotifyjem , zaradi katerega je Bill Simmons , izvršni direktor pretočne platforme, Harryja in Meghan Markle označil za sleparja. Kljub dobremu rezultatu pa si vojvoda še ni opomogel od padca, ki ga je doživel po izidu knjige spominov januarja 2023, in dokumentarcu, ki je bil premierno prikazan mesec prej.

Zbrani podatki so analiza približno 1500 intervjujev, ki so jih opravili med aprilom in junijem, gre pa za drugačno metodologijo od standardnih raziskav, ki običajno trajajo nekaj dni.

Oba brata pa prekaša Kate Middleton , ki je všeč kar 46 odstotkom vprašanih, ne mara pa je le 11 odstotkov, njena skupna ocena je tako 35, s čimer se princesa in Williamova žena uvršča višje tako od Harryja kot od Williama, so v izraženem mnenju povedali Američani.

Po merjenju priljubljenosti, ki ga je za Newsweek izvedlo podjetje Redfield & Wilton, so rezultati decembra 2022 prav tako pokazali, da imajo Američani najraje Kate Middleton. Oba kraljeva para, William in Kate ter Harry in Meghan, pa sta po izidu knjige Rezerva zdrsnila na lestvici priljubljenosti pri Američanih, a to še bolj velja za slednja. Harry je po podatkih publikacije Newsweek do 16. januarja zdrsnil za 45 točk, Meghan pa za 36 točk. Biografija Rezerva je izšla šest dni pred objavo rezultatov.

Harryjeva zgodba o tem, kako se je spominjal princese Diane, ko je na svoj ozebli penis mazal njeno najljubšo kremo za ustnice, je bila deležna velikega posmeha. Iz nje se je norčeval tudi Trevorja Noaha, ki je bil gost Meghaninega podkasta Archetypes. Od takrat je podjetje Spotify z zakoncema prekinilo pogodbo o sodelovanju, Harry pa naj bi ohranil pogodbo in posnel še en dokumentarni film za pretočno platformo s filmi in serijami. Kljub temu, da je prinčeva priljubljenost v Združenih državah znova zrasla, pa ga mora še vedno skrbeti njegova podoba v svetu zabavne industrije in medijev, kjer zakonca nista najbolje zapisna.