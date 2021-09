V angleškem šovu skupaj prvič zaplesala dva moška soplesalca

Angleška verzija šova Zvezde plešejo, Strictly Come Dancing, je prejšnji vikend pisala zgodovino, saj sta se na odru kot tekmovalni par prvič pojavila dva moška. John Whaite and Johannes Radebe sta ob spremstvu bučnega aplavza odplesala prvi ples in s tem dokazala, da spol plesalca ne vpliva na uspešnost nastopa.

Znan angleški pek John Whaite in profesionalni plesalec Johannes Radebe sta kot prvi moški plesni par v zgodovini šova odprla novo sezono angleškega plesnega šova Strictly Come Dancing in se hkrati zapisala v zgodovino.

Whaite, ki do zadnjega ni vedel, s kom bo plesal, je svojega soplesalca spoznal, potem ko ga je ta presenetil s skokom iz velike torte. "Ko sem videl veliko svetlikajočo se torto, sem vedel, kdo se skriva v njej. Zelo sem počaščen," je dejal pek, ki je profesionalnemu soplesalcu dejal, da želi imeti boke kot Shakira. "Bila bova dramatična in strastna in zažgala bova plesišče," je pred nastopom obljubil zvezdnik.

Nedavno smo poročali, da se je za korak v modernost odločil tudi ameriški šov Dancing with the Stars. V njem bo otroška pop zvezda JoJo Siwa na plesišče zakorakala z žensko soplesalko. 18-letnica, ki je januarja letos svojim oboževalcem razkrila, da pripada skupnosti LGBTQ, se je novice zelo razveselila in jo označila za "zelo kul".

Američani so s to odločitvijo sledili Angležem, ki so pred prvim moškim parom v šovu lani gostili prvi ženski par, olimpijsko boksarko Nicole Adams in profesionalno plesalko Katyo Jones.