V Argentini umrl nekdanji član skupine One Direction Liam Payne

"Liam James Payne, nekdanji član skupine One Direction, je danes umrl po padcu s tretjega nadstropja hotela v Palermu," je sporočila policija v Buenos Airesu.

Kot je zapisano v izjavi za javnost, so bili policisti napoteni v hotel po klicu v sili, v katerem so bili "obveščeni o agresivnem moškem, ki je bil morda pod vplivom mamil in alkohola". Ko so prispeli, so slišali glasen zvok na notranjem dvorišču hotela. Kmalu zatem so našli njegovo truplo. Stekla je preiskava.

Reševalci so v hotel Casa Sur prispeli malo po 17. uri po lokalnem času, poroča agencija AFP. Vodja nujne medicinske pomoči Alberto Crescenti je za lokalno televizijo povedal, da je Payne zaradi padca utrpel zelo resne poškodbe, zaradi katerih oživljanje ni bilo mogoče.

Okoliščine njegove smrti še niso jasne, je pa bila odrejena obdukcija, poroča BBC.

Britansko ministrstvo za zunanje zadeve je potrdilo, da je "v zvezi z informacijami o smrti britanskega državljana" v stiku z argentinskimi oblastmi. Dodatnih podrobnosti niso podali.