V Benetkah bodo podelili nagrade 81. filmskega festivala

Nicole Kidman in Antonio Banderas sta zaigrala v erotični srhljivki Babygirl nizozemske režiserke Haline Reijn, Jude Law je zaigral v filmu The Order avstralskega režiserja Justina Kurzela, Adrien Brody in Joe Alwyn sta zaigrala v novi drami Bradyja Corbeta The Brutalist.

V tekmi za leve je z novim filmom z naslovom The Room Next Door tudi Pedro Almodovar. V filmu sta zaigrali Tilda Swinton in Julianne Moore. Film je na premierni projekciji prejel skoraj 20-minutne ovacije. S svojimi filmi se je sicer v glavnem tekmovalnem programu predstavila še vrsta drugih režiserjev, med njimi Gianni Amelio, Ludovic Boukherma in Zoran Boukherma.