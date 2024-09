V Benetkah sta se izogibala Angelina in Brad, v Toronto prispela samo J. Lo

Pred dnevi se je v Benetkah zaključil filmski festival, na katerem sta svoja nova filma javnosti predstavila Angelina Jolie in Brad Pitt, kot so pisali tuji mediji, pa so bili organizatorji še posebej previdni pri načrtovanju teh dveh premier, saj so ju morali načrtovati tako, da se zvezdnika in nekdanja zakonca nista srečala. Podobno bi se lahko zgodilo v Torontu, a se je Ben Affleck odločil, da na premiero filma ne bo prišel, s tem pa se izognil srečanju z Jennifer Lopez.