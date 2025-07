V Birminghamu se bo odvil predvidoma poslednji koncert Ozzyja Osbourna

Nekdanji frontman skupine Black Sabbath Ozzy Osbourne jih šteje 76 in ima za sabo desetletja zlorab alkohola in drog ter razuzdanosti - da ne omenjamo zapora, življenjsko ogrožajočih nesreč in Parkinsonove bolezni. A danes bodo njegovi zvesti oboževalci dočakali predvidoma njegov poslednji nastop. Ves dobiček koncerta bo namenjen v dobrodelne namene.

76-letnik Ozzy Osbourne se bo danes na odru arene Villa Park v angleškem Birminghamu ponovno združil s prvotnimi člani skupine Black Sabbath. Poleg tega so napovedani tudi koncerti skupin, na katere so Black Sabbath vplivali skozi leta - vključno s skupinama Metallica in Slayer, ter članov skupin Guns N' Roses in Rage Against the Machine. Koncertu so upravičeno že nadeli opis, da gre za največji heavy metal šov vseh časov, na spletni strani poroča britanski BBC.

Ozzy Osbourne FOTO: Profimedia icon-expand

Ves dobiček od koncerta bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP namenjen ustanovam, kot sta Cure Parkinson's in otroška bolnišnica Birmingham. Princ teme, kot je vzdevek za Osbournea, je v preteklosti že napovedoval upokojitev, a njegove zdravstvene težave terjajo vse večji davek, zato mnogi v današnjem poslovilnem koncertu resnično vidijo njegov labodji spev. Njegova soproga Sharon je že napovedala, da bo današnji koncert zagotovo njegov zadnji. Ozzy sam in njegovi oboževalci bodo verjetno prisiljeni sprejeti, da je temu tako, čeprav se je princu teme v preteklosti zdelo nemogoče dolgo ostati izven središča pozornosti. "Veste, kdaj se bom upokojil?" se je vprašal v dokumentarcu iz leta 2020. "Ko bom slišal, kako mi zabijajo pokrov na krsto. In potem bo sledil dodatek," je dodal. Skupina Black Sabbath je pustila neizbrisen pečat v glasbi z ustvarjanjem zvoka, ki je postal znan kot heavy metal. Poleg tega je Osbourne praktično izumil podobo divje rock zvezde. Številni njegovi ekscesi na odru in izven njega so postali legendarni. Za najbolj zloglasnega velja, ko je med koncertom na odru v Iowi leta 1982 ugriznil v glavo živega netopirja. Kasneje je zatrjeval, da je, preden ga je ugriznil, mislil, da netopir ni pravi. Na turneji skupine je sicer takrat v občinstvo metal surovo meso, s čimer je oboževalce vzpodbudil, da so v zameno na oder začeli metati različne stvari.

Gruče oboževalcev se že zbirajo pred zgodovinskim koncertom. FOTO: Profimedia icon-expand

Današnji koncert ima naslov Back to the Beginning (Vrnitev k začetku), s čimer se bo skupina dejansko tudi vrnila k svojim koreninam. Nogometni stadion Villa Park je namreč le streljaj od vrstne hiše v predmestju Astona, kjer je Osbourne preživljal otroštvo in ob dnevih tekem skupaj s prijatelji navijačem zaračunaval pol šilinga, da so "varovali" njihove avtomobile. Kasneje je, da bi pozabil na enolično delo v lokalni klavnici, kar mu je sicer omogočilo, da je v prostem času za zabavo v pubih ljudem v pijačo podtikal kravje oči, v trgovini s ploščami objavil oglas za glasbeno skupino. Ta je kasneje privedel do ustanovitve skupine Black Sabbath, kjer so se Osbourneu pridružili šolski prijatelj in kitarist Tony Iommi, basist in tekstopisec Geezer Butler ter bobnar Bill Ward.

Black Sabbath v Bologni FOTO: B.T. icon-expand