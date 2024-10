V boju za krono Miss Universe Južne Koreje tudi 81-letnica

V Južni Koreji se je odvil izbor za Miss Universe Južne Koreje, nacionalni izbor za predstavnico države na tekmovanju za Miss Universe. Letos se je za krono in priložnost, da bi Južno Korejo predstavljala na tekmovanju za najlepšo zemljanko, borila tudi 81-letna Choi Soon-hwa. Zmaga ji je sicer ušla, je pa Choi s svojo mladostno energijo navdušila zbrane, domov pa odnesla nagrado za najbolje oblečeno.

Choi, nekdanja medicinska sestra, je svojo manekensko kariero začela v svojih 70 letih preteklega stoletja. "Tudi pri tej starosti sem imela pogum, da sem zgrabila priložnost in sprejela izziv," je Choi povedal za Associated Press. "Želim, da me ljudje vidijo in spoznajo, da lahko živiš bolj zdravo in najdeš veselje v življenju, ko najdeš stvari, ki jih želiš početi, in si postaviš izziv, da uresničiš te sanje."