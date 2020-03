V bran Johnnyju Deppu stopila tudi Penelope Cruz

Johnny Depp in Amber Heard sta imela burno ljubezensko razmerje, ki se je končalo z ločitvijo in grdimi obtožbami. Johnny želi zdaj na sodišču doseči milijonsko odškodnino, ker je prepričan, da želi Amber domnevnimi lažmi o njegovem nasilnem vedenju uničiti njegovo kariero ter dvigniti svojo. Ob strani mu stojita tudi nekdanja zaročenka Winona Ryder in soigralka Penelope Cruz .

"Zavedam se obtožb o nasilju, ki jih je v zadnjih nekaj letih javno objavila nekdanja žena Johnnyja Deppa Amber Heard," je v izjavi zapisala Ryderjeva, ki je bila z obtoženim igralcem v štiriletnem razmerju. "Nočem nikogar označiti za lažnivca, toda iz svojih izkušenj z Johnnyjem mislim, da so takšne trditve grozljive in neresnične. Zelo sem žalostna, ker v resnici ni takšen."

Odzvala se je tudi Penelope Cruz, ki je zapisala, da se z Johnnyjem poznata že od njenega 19 leta in nikoli ni bil nasilen ali konflikten. "Veliko let je minilo in z njim nisem posnel le treh filmov, ampak sva postala tudi dobra prijatelja. Vedno sem bila navdušena nad njegovo prijaznostjo, nadarjenostjo in čudovitim smislom za humor," je po poročanju The Blastzapisala v uradni izjavi.

Spomnimo, nekdanja zakonca sta se spoznala na snemanju Zapitega dnevnika leta 2011, februarja 2015 je sledila poroka, a že maja 2016 je bilo zakonske sreče konec. Amber je namreč vložila zahtevo za prepoved približevanja, ker naj bi jo zvezdnik fizično pretepel, zraven je dodala tudi slikovne in video dokaze. Depp je vse zanikal, na koncu sta se zunaj sodišča pogodila za več milijonov evrov. Ob tem pa naj bi podpisala tudi dogovor, da o svojem zakonu ne bosta več javno govorila, a je Amber nato znova nanizala obtožbe, Johnny pa se je odločil za tožbo.