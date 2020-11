V bran Meghan tudi Monica Lewinsky: Javno žalovanje lahko nekomu pomaga

Mnoge zvezdnice so Meghan Markle v bran stopile po tem, ko je javno zapisala, da je julija splavila drugega otroka. V čustvenem zapisu je opisala, kako se je vse skupaj odvijalo. Nekateri so ji na družbenih omrežjih izkazali podporo, drugim pa se je njeno razkritje osebne tragedije zdelo nepotrebno. Zato so zdaj ženo princa Harryja mnoge zvezdnice javno podprle na Twitterju. Med drugim tudi nekdanja (domnevna) ljubimka Billa Clintona, Monica Lewinsky.

Britanska igralkaJameela Jamil pa je tvitnila: "Ko kritizirate Meghan, ker razpravlja o svojem splavu, ker je to menda 'preveč osebno', da bi to delila s svetom, omogočate kulturo molka o temi, zaradi katere se veliko ljudi počuti osramočene, krive, osamljene. Ljudje, nujno je, da vemo, da v določenih stvareh nismo sami!"Igralka je s tvitom odgovorila vsem, ki so se odzvali na Meghanino odločitev, da se bosta z možem umaknila v zasebnost in ne bosta več del kraljeve družine. Mnogi so namreč prepričani, da se je s tem odrekla tudi osebnim izpovedim.

"Ta ista oseba, ki je zaradi 'zasebnosti' z možem pobegnila iz njegove domovine in stran od njegovih kraljevih dolžnosti, in ista oseba, ki je rojstvo sina skrivala nekaj dni, zdaj svetu pripoveduje o eni najbolj zasebnih izkušenj, ki jih par lahko doživi," je le ena od mnogih kritik zoper Marklovo, drugi pa so prepričani, da pogreša medijsko pozornost.

Ming Na-Wen, igralka, ki je Mulanposodila glas, pa je zapisala: "Ko sem sama splavila, sem od ginekologa izvedela, da se to zgodi pri eni od štirih nosečnosti! Ta informacija me je osupnila. Vprašala sem ga, zakaj tega ne ve več ljudi. In je povedal, da ženske nočejo govoriti o tem. Hvala, Meghan Markle, da si z nami delila svojo zgodbo. Žal mi je za tvojo, vajino izgubo."

Tudi igralka Yvette Nicole Brown je podprla Meghan, in sicer je zapisala:"Meghan Markle o splavu odkrito in surovo. Delitev te globoke žalosti, takšne, o kateri je spregovorila tudi Chrissy Teigen, je blagoslov za tiste, ki so to tudi same doživele. Vedo, da pri tako hudem zlomu srca niso same."