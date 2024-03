V britanskem Big Brotherju navdušeni nad Melanio Trump: Krasna je!

"Kaj pa Donald Trump?" je ena od tekmovalk britanskega Big Brotherja vprašala Sharon Osbourne , za katero se je v zadnjem tednu izkazalo, da je zelo zgovorna, ko tema nanese na kolege iz sveta zabave. Na TikToku so zaokrožili delčki resničnostnega šova, kjer je v pogovoru z Louisem Walshom povedala, da se ji zdi, da Anna Wintour (urednica pri Vogue, op. a.) ni nikomur simpatična, poleg tega pa je nazorno pokazala, kaj si misli o Ellen Degeneres – to je nakazala z mimiko, kot da bi jo sililo na bruhanje.

No, tokrat pa je povedala nekaj besed o nekdanjem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu . "Moram reči, da je bil izjemno prijazen z menoj. Zelo očarljiv in prijeten. On je tip moškega, ki se bo z žensko pogovarjal le, če se mu bo zdela privlačna, kar koli že to pomeni. Če mu nisi privlačna, se skoraj da ne obrne stran."

Eden od njenih sotekmovalcev je vprašal, s kom je zdaj poročen Donald in skoraj družno so odgovorili, da je poročen z Melanio Trump. "Joj, ona je krasna, je povedala ena od tekmovalk", druga pa: "Upam, da je dovolj dobro plačana, da se smeji in je prijazna. Moram priznati, da mi je najbolj všeč, ko jo on skuša prijeti za roko in se mu upre. Z njim bo zaslužila veliko denarja. In upam, da ima kakšnega krasnega moškega ob sebi."