V Britanski knjižnici razstava originalnih predmetov Paula McCartneyja

Razstavljeni predmeti predstavijo ustvarjanje Paula McCartneya, ki sega vse od začetnih mladostniških kompozicij prek skladb, ki jih je napisal za legendarne Beatle in skupino Wings, vse do skladb, ki jih je spisal na samostojni glasbeni poti. Na ogled je približno 35 eksponatov, med njimi rokopisi pesmi, kot so Hey Jude, Pipes of Peace in Jenny Wren, originalna risba McCartneyja za singel Put It There, partitura Georgea Martina za pesem Yesterday ter fotografije, ki so jih posneli McCartneyjev brat, žena in hči.